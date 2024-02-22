Samsung добавит функцию раздачи аудиопотока в смартфоны, начиная с Galaxy S24

Auracast позволяет раздавать звук с устройств на неограниченное количество других гаджетов. В данном случае речь идёт о возможности раздавать аудиопоток с телевизоров на любое количество наушников Galaxy Buds.

Но теперь Samsung объявила о появлении функции «Трансляция звука с помощью Auracast» непосредственно в наушниках Galaxy Buds, на смартфонах, начиная с Galaxy S24, и планшетах. В перечень поддерживаемых устройств входят Galaxy S24 series, S23 series, Z Fold5, Z Fold4, Z Flip5, Z Flip4, A54 5G, M54 5G, Tab S9 series, Tab S9 FE series и Tab Active 5G с One UI 5.1.1 или выше.