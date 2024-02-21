Samsung улучшила переводчик в реальном времени у своих наушников

Пользователи, слушая собеседника через наушники, будут слышать переведенные слова на свой язык. В то время как собеседник услышит их на языке пользователя через динамик телефона. Samsung говорит, что это устраняет необходимость передачи телефона туда и обратно при общении на двух разных языках.

Компания также расширяет поддержку технологии Auracast на своих телефонах и планшетах, включая серию Galaxy S24. Auracast — это технология Bluetooth, позволяющая пользователям передавать звук с устройств, таких как телефоны и телевизоры, на неограниченное количество наушников, динамиков и наушников поблизости. Ранее Samsung предоставляла эту технологию только для своих смарт-телевизоров. С обновлением Galaxy Buds владельцы смогут использовать Auracast для передачи звука с их мобильных устройств на несколько наушников.

Кроме того, пользователи Galaxy Buds2 Pro и Buds2 смогут наслаждаться 360 Audio, если свяжут их наушники с определенными моделями телевизоров Samsung Neo QLED, QLED и OLED. Владельцы Galaxy Buds2 Pro также смогут использовать функцию Auto Switch от Samsung для автоматического переключения между планшетами, ноутбуками Galaxy и телевизорами, а также их телефонами, если им нужно принять звонок. Эти функции появятся у пользователей Galaxy Buds2 Pro, Buds2 и Buds FE в конце февраля.