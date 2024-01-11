Sennheiser научила наушники измерять температуру тела

Momentum Sport сочетают в себе фитнес-технологии и высокое качество звука Sennheiser, оснащены датчиками, такими как измерители пульса и температуры тела. Также, они легко передают данные о тренировках в популярные приложения (Apple Health, Garmin Connect, Strava, Peloton и Polar Flow. Однако наушники отправляют информацию о температуре тела только в последнее из них).

Тщательно разработанная конструкция Sennheiser включает в себя новый 10-миллиметровый излучатель для качественного звучания на тренировках, а канал акустической разгрузки уменьшает давление на уши и помогает избежать отвлекающих звуков. С полуоткрытой конструкцией, защитой от влаги и пыли по стандарту IP55 и быстрой зарядкой, эти наушники будут удобны в использовании.