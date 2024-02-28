Sonos объявила о задержке выпуска своих новых наушников

Sonos решает проблему и планирует произвести от 650 000 до 1 миллиона единиц новых наушников в следующем году. Ожидается, что цена наушников составит $ 449, что соперничает с другими продуктами высокого класса.

Исполнительный директор Sonos, Патрик Спенс, рассчитывает, что эти наушники помогут возродить рост компании, которая наиболее известна своими саундбарами и колонками. Однако конкуренция с крупными соперниками, такими как Apple, Sony и Bose, представляет собой значительные трудности.

Инвесторы остаются оптимистичными, и акции Sonos выросли на 11% в этом году. Ожидается, что даже с небольшой задержкой, наушники станут успешным продуктом для компании.