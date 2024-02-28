TikTok вынужденно удалил популярные песни

Последний эпизод этой саги затрагивает произведения артистов, сотрудничающих с авторами песен, заключившими контракт с Universal Music Publishing Group (UMPG), согласно Variety. Из-за проблемы, называемой разделенными авторскими правами, если автор, заключивший контракт с UMPG, внес свой вклад в песню хоть каким-то образом, эта композиция может быть удалена с TikTok.

Таким образом, артисты, сотрудничающие с такими исполнителями, как Свифт, Адель, Джастин Бибер, Мэрайя Кэри, Айс Спайс, Элтон Джон, Гарри Стайлс и SZA, могут столкнуться с тем, что их песни исчезнут из TikTok и будут отключены в видеороликах, использующих их в настоящее время. Этот шаг помешает большему числу артистов продвигать свои произведения на самой важной платформе для продвижения музыки.

Согласно информации в сети, UMG удалила около трех миллионов песен с TikTok после истечения срока соглашения по ее каталогу записей. Сделка UMG с TikTok по ее издательскому каталогу (который включает около четырех миллионов песен) завершится позже на этой неделе, и в этот момент все соответствующие треки могут исчезнуть из видеосервиса.