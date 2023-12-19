11 ошибок, которые все допускают при выборе ноутбука

Ноутбук «для всего». Таких моделей просто не бывает. Например, мощные игровые ноутбуки практически всегда маломобильны, а тонкие, лёгкие и автономные не подходят для игр. Если ноутбук компактный и при этом мощный, то его стоимость будет начинаться от 150 тысяч рублей. Поэтому перед покупкой сначала решите, что конкретно вы будете делать на ноутбуке.

Дешёвые ноутбуки работают быстро. Это неправда, и такого в принципе быть не может. Производительность самых бюджетных моделей за 20−25 тысяч рублей сегодня такая же, какой она была у ноутбуков в 2005 году. При выборе дешёвого ноутбука берите тот, у которого оперативной памяти хотя бы 8 ГБ, процессор — AMD Ryzen, Intel Pentium или Core, IPS-дисплей, 256 ГБ SSD. Цена таких моделей — от 30 тысяч рублей.

Не смотреть на перспективу. В ноутбуках можно поменять только два компонента, и то не всегда. Это оперативная память и SSD. Если вы сделаете объём ОЗУ 16 ГБ, то это даст прирост производительности на 20−30%. Лучше всего брать модель с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD.

Неправильный выбор размера. Чтобы не допустить эту ошибку, сначала сходите в магазин и посмотрите, как выглядит модель в реальности. Самым универсальным решением будет диагональ 16 дюймов.

Плохой экран. Первый важный показатель дисплея — яркость. Уровень самых плохих дисплеев — это 250 нит. Далее — цветовой охват. Для начального уровня это 72% sRGB/45% NTSC, а нужно покупать модели со 100% sRGB. Для видеомонтажа идеальным будет цветовой охват 100% DCI-P3. Косвенным признаком качественного экрана будет частота обновления 165 Гц.

Разъёмы. Если вы фотограф, то ищите модель с кардридером, а если вам необходимо подключение SSD, то смотрите, чтобы был порт Thunderbolt. Для подключения к проектору или телевизору нужен разъём HDMI.