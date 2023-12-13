13 недостатков новых MacBook на процессорах M3, M3 Pro и M3 Max

Несмотря на невероятную производительность, скорость кодирования у новых MacBook одинаковая. Вне зависимости от цены и комплектации.

Время автономной работы. Особенно это касается MacBook Pro на М3. У модели на M3 Max 16" автономность на 2 часа меньше, чем у её предшественника на М2 Max 16". Хотя базовый MacBook Pro на 14" работает очень хорошо за счёт большого размера батареи и высокой производительности.

Шумная работа и нагрев. Модель MacBook на M3 Max потребляет почти столько же энергии, сколько лучшие чипы Intel. При этом MacBook Pro на М3 оснащается только одним вентилятором.

Медленная работа MacBook Pro 14" на M3 Max из-за сильного нагрева. Эта модель работает медленнее, чем 16-дюймовый аналог, на почти 2 минуты. Поэтому в данном случае выбрать лучше модель с дисплеем 16 дюймов.

Отсутствие порта Thunderbolt на новом MacBook Pro 14". И это ещё одна причина взять 16-дюймовый вариант.

Поддержка только одного внешнего дисплея. Это связано именно с MacBook Pro 14" на М3.

Медленная работа MacBook Pro с 8 ГБ оперативной памяти. Версия MacBook Pro 14" на 16 ГБ работает почти в два раза быстрее.