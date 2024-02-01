Apple планировала создать единый ноутбук вместо отдельных MacBook Pro и Air

И пока главой Apple был Стив Джобс, Айву «не светило» сделать компьютер «для всех». По словам Моссберга, Джобс «был редактором» Айва и мог сказать «да» одним продуктам и «нет» другим. Потому что Джобс разбирался в продукте и сам формировал философию компании.

Тогда как нынешний глава Apple Тим Кук «знает то, чего не знает», поэтому отдал на откуп Айву процесс принятия решений и в области разработки «железа», включая ПО, и дизайна. Все принципиальные изменения в MacBook последних лет продвигал Айв.

Его желанием было сделать такой мобильный компьютер, который был бы таким же «лёгким и тонким или даже тоньше», как Air, но при этом имел бы такую же мощность, как Pro. И это должна была быть единственная модель MacBook.

Но именно Джобс был против такого объединения, и в итоге в компании началась нешуточная конфронтация между инженерами и дизайнерами. Но высокие продажи Air показали наибольшую востребованность у пользователей именно этого модельного ряда — как раз на этом и настаивали «технари» — по сравнению с другими компьютерами Mac.

В итоге Айв покинул Apple, а MacBook Air и Pro остались самостоятельными моделями.

«Он решил, что может сделать Pro и сделать его таким же лёгким и тонким или даже тоньше, чем MacBook Air. И он будет стоить дороже, так что это будет лучше для их конечной прибыли, и люди будут покупать его, даже если им не нужна будет дополнительная мощность, которую он даёт», — рассказал Моссберг о планах Айва.