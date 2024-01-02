Apple сделала в 2023 году то, чего не делала последние 14 лет

Это стало первым годом за последние 14 лет, когда технологический гигант не обновил свою линейку планшетов.

Данное решение Apple было предсказано аналитиком TF International, Минг-Чи Куо, который еще в сентябре 2023 года заявил, что новые модели iPad в этом году не появятся. Он оказался прав, и весь 2023 год прошел без новых анонсов в этом сегменте.

Однако, по прогнозам Куо, в 2024 году Apple планирует возместить пропущенный год, выпустив несколько новых моделей.

Ожидается, что компания представит две версии iPad Air: одну с 10.9-дюймовым экраном и другую с более крупным 12.9-дюймовым дисплеем. Обе модели, вероятно, будут работать на чипе M2.

Кроме того, Apple планирует начать массовое производство обновленных моделей iPad Pro с 11-дюймовым и 13-дюймовым экранами. Эти премиальные планшеты впервые в истории iPad получат OLED-панели, улучшенный дизайн и мощный 3-нанометровый чип M3.

iPad Pro будет использовать ту же технологию LTPO, что и iPhone 15 Pro, позволяя ProMotion-дисплею снижать частоту обновления до 1 Гц при статичном контенте, экономя заряд батареи.