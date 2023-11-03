Apple сообщила о падении выручки от продаж Mac и iPad

Так, выручка Apple упала на 1% по сравнению с 2022 годом и составила $89,5 млрд. Выручка от продажи iPhone разных серий составила $43,8 млрд выручки — на 2% больше год к году, от Mac — $7,6 млрд — на 34% меньше, что достаточно ощутимо, продажи iPad составили $6,4 млрд — на 10% меньше, AirPods, Apple Watch и другие носимые устройства и аксессуары — $9,3 млрд по сравнению с $9,6 млрд в 2022.

Выручка от сервисов Apple TV+, Apple Music и других составила $22,3 млрд против $19,2 млрд в прошлом году.

По словам Кука, чистая прибыль за 4-й квартал — $22,96 млрд по сравнению с $20,72 млрд в 2022 году.