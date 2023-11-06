Apple встроила в macOS функцию-шпион для проверки, не попала ли жидкость внутрь MacBook
В последнем обновлении macOS, компания Apple внедрила новую функцию, которая оказалась полноценным шпионом внутри ноутбуков бренда.
Ferra.ru
Эта функция позволяет определить, попала ли жидкость в USB-C порты вашего компьютера. Система, названная liquiddetectiond, работает в фоновом режиме, анализируя данные с каждого порта USB-C на Mac, чтобы выявить следы влаги.
Нововведение направлено на предотвращение повреждений, которые могут быть не покрыты ограниченной гарантией Apple.
Отметим, что до последнего на Mac такой функции не было. И это несмотря на то, что в iPhone и iPad она уже существует некоторое время, предупреждая пользователей о влаге в разъемах.
При этом важно учитывать, что на том же официальном веб-сайте Apple указано, что в MacBook и некоторых клавиатурах уже установлены индикаторы контакта с жидкостью, которые меняют цвет при взаимодействии с влагой.
Добавление цифрового детектора жидкости в порты USB-C – это еще один шаг компании для уточнения диагностики устройств.