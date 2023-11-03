Duracell создала зарядную станцию для электроники в виде фирменной батарейки

От батареи можно зарядить ноутбук уровня MacBook Pro 16", консоль Steam Deck и любой смартфон. Павербанк оснащён разъёмами USB-А и USB-C, в крышку встроена беспроводная магнитная зарядка, позволяющая использовать её вместе с iPhone с MagSafe. Под крышкой размещена компактная ниша для хранения кабелей питания.

Вес внешнего аккумулятора М150 — 800 граммов, высота — 16,25 см. Для павербанка предусмотрена комплектная зарядка весом 300 граммов.

Цена гаджета около $200, в рублях примерно 18,6 тысяч.