Эксперт перечислил самые распространённые ошибки при использовании игрового ноутбука

Избегайте этих пяти вещей, связанных с игровым ноутбуком, если хотите, чтобы он прожил как можно дольше.

Не оставляйте настройки «по умолчанию". Сразу же после покупки игрового лэптопа его нужно настроить для получения максимальной производительности. Зачастую «по умолчанию» стоят параметры, которые направлены на экономию заряда батареи. Нужно зайти на Windows 11 первым делом в раздел «Питание и батарея» (установите режим «Производительность»). При этом во всех пунктах режима сна должно стоять «Никогда». Также увеличьте частоту обновления экрана в настройках и не забудьте об обновлении драйверов видеокарты.

Не используйте постоянно режим Performance Mode. Этот режим даёт возможность ноутбуку работать максимально быстро. Но у него есть определённые недостатки. В этом режиме видеокарта и процессор работают при повышенной нагрузке, как и система охлаждения. В результате сам ноутбук, если он будет находиться всё время в этом режиме, «проживёт» меньше. Для прослушивания музыки, просмотра видео, интернет-сёрфинга вовсе не обязательно переходить в режим повышенной производительности. Лучше всего переходить в этот режим только во время запуска требовательных игр.

Избегайте одновременного использования встроенной и дискретной видеокарт. Дело в том, что из-за этого может возникнуть перегрев и перегрузка ноутбука. Лучшим решением будет пользоваться мощной видеокартой, когда нужно во что-то поиграть или поработать с изображениями, а в остальных случаях переходить на обычную видеокарту.