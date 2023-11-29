Эксперты DXoMark назвали лучший в мире ноутбук

Основным нововведением стали чипы серии M3, включая M3 Pro и M3 Max, изготовленные по 3-нанометровой технологии TSMC, что обеспечивает повышенную производительность CPU и GPU.

Теперь же DxOMark присвоил 14-дюймовому MacBook Pro с чипом M3 Pro звание лучшего ноутбука с самыми качественными динамиками и дисплеем.

MacBook Pro 14” M3 Pro занял первое место в глобальном рейтинге по качеству музыки, видео и камеры. Ноутбук сохранил дизайн своего предшественника с чипом M2, но получил значительные внутренние улучшения.

Особенно выделяется аудиосистема ноутбука, которая, по мнению экспертов, является лучшей на рынке.

Кроме того, устройство оснащено Mini LED дисплеем, который обеспечивает более высокие контрастные соотношения и улучшенные уровни яркости по сравнению со стандартными ЖК-панелями.

Ожидается, что Apple перейдет на OLED-панели к 2027 году, что еще больше улучшит качество картинки на устройствах бренда.