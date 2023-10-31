Это хороший бюджетный планшет с AliExpress за 15 тысяч рублей

Teclast M50 Pro за свою цену обладает хорошим набором характеристик. В комплекте с планшетом вы получаете документацию, кабель, зарядку на 10 Вт, скрепку для открытия SIM-лотка. Оснащён планшет также разъёмом для наушников.

Teclast M50 Pro имеет IPS-экран с диагональю 10,1 дюйма, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 350 нит (на солнце будет не хватать). Работает всё на «чистом» Андроиде, есть на устройстве и Google-сервисы.

На планшете стоит процессор Tiger T616. Это вполне неплохое «железо» начального уровня. Если вы не любите игры, не монтируете видео, не пользуйтесь планшетом как графическим редактором, то вам мощности Teclast M50 Pro вполне хватит. Работает он в целом при этом довольно медленно, что вполне ожидаемо за такие деньги.