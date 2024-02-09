«Фирменный» ноутбук от создателей Windows сравнили с Apple MacBook Pro M3 Max

По части фронтальной камеры новинка тоже проигрывает MacBook. У Laptop Studio 2 слишком много шумов на лице и качество в целом хуже.

Во всех вариантах Laptop Studio 2 стоит Intel Core i7−13700H. Что касается видеокарт, то есть конфигурации с RTX 4060 8 ГБ, RTX 2000 Ada 8 ГБ, RTX 4050 6 ГБ. Подробнее вы можете ознакомиться с их характеристиками выше.

С точки зрения автономности Laptop Studio 2 однозначно оказывается хуже, чем MacBook. Производитель обещает 16−18 часов работы в сложных задачах, однако на деле даже 10 часов получить будет нереально.

По производительности Surface Laptop Studio 2 примерно как MacBook Pro на M1 Max, а по цене — как MacBook Pro на M3 Max. Результаты тестов в бенчмарках — выше на изображениях.

Вывод

Если вы хотите приобрести современный, красивый, портативный, мощный, автономный ноутбук, то берите лучше MacBook Pro на M3 Max. За нынешнюю цену Surface Laptop Studio 2 при существовании Apple Silicon, несмотря на свой необычный дизайн, просто не нужен. С другой стороны, если вы работаете только от розетки, вам нужна безупречная сборка, приемлемая производительность, ноутбук только на Windows или вы графический дизайнер, у которого много денег, то вполне можете купить и Laptop Studio 2.