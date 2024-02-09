Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 09 февраля 2024, 06:45
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«Фирменный» ноутбук от создателей Windows сравнили с Apple MacBook Pro M3 Max

Ведущий YouTube-канала Rozetked протестировал новый Surface Laptop Studio 2 и рассказал, стоит ли его покупать вместо MacBook.
Rozetked

Rozetked

В комплекте с Surface Laptop Studio 2 вы получите блок питания на 127 Вт, кабель, инструкции, гарантийный талон.

Теперь 14-дюймовый Laptop Studio 2 весит почти 2 кг, а его толщина увеличилась на 3 мм. В результате он выглядит гораздо внушительнее 14-дюймового MacBook. При этом форм-фактор ноутбука всё-таки уникален: ничего подобного на рынке больше нет.

Звук у новинки неплохой. Однако до MacBook всё же не дотягивает. Клавиатура имеет подсветку и по цвету приближена к цвету корпуса. Подробнее с характеристиками Surface Laptop Studio 2 вы можете ознакомиться ниже.

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

По части фронтальной камеры новинка тоже проигрывает MacBook. У Laptop Studio 2 слишком много шумов на лице и качество в целом хуже.

Во всех вариантах Laptop Studio 2 стоит Intel Core i7−13700H. Что касается видеокарт, то есть конфигурации с RTX 4060 8 ГБ, RTX 2000 Ada 8 ГБ, RTX 4050 6 ГБ. Подробнее вы можете ознакомиться с их характеристиками выше.

С точки зрения автономности Laptop Studio 2 однозначно оказывается хуже, чем MacBook. Производитель обещает 16−18 часов работы в сложных задачах, однако на деле даже 10 часов получить будет нереально.

По производительности Surface Laptop Studio 2 примерно как MacBook Pro на M1 Max, а по цене — как MacBook Pro на M3 Max. Результаты тестов в бенчмарках — выше на изображениях.

Вывод

Если вы хотите приобрести современный, красивый, портативный, мощный, автономный ноутбук, то берите лучше MacBook Pro на M3 Max. За нынешнюю цену Surface Laptop Studio 2 при существовании Apple Silicon, несмотря на свой необычный дизайн, просто не нужен. С другой стороны, если вы работаете только от розетки, вам нужна безупречная сборка, приемлемая производительность, ноутбук только на Windows или вы графический дизайнер, у которого много денег, то вполне можете купить и Laptop Studio 2.

Автор:Егор Ларионов
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