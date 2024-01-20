Гендиректор Intel: завод в Германии по производству чипов станет ведущим в мире

Он сообщил, что Магдебургский завод будет производить чипы Intel 18A, обладающие передовыми технологиями, работающими на уровне всего 1,5 нанометра. Гелсингер подчеркнул, что после запуска завода Магдебург обгонит мировые стандарты, производя чипы с технологией до 1,5 нм, что превзойдет уже передовую технологию Intel 18A (2 нм и ниже).

Ожидается, что Intel представит свою дорожную карту производства в конце февраля, где будет раскрыто, какие предприятия станут первыми, используя новый технологический узел.