HP «освежила» популярные ноутбуки Envy и Pavilion для 2024 года

Envy x360.

14- и 16-дюймовые модели. Доступны с процессорами Intel Core Ultra 5 125U, Core Ultra 7 155U, AMD Ryzen 5 8640HS и Ryzen 7 8840HS, оснащенные NPU для повышения производительности искусственного интеллекта.

14-дюймовые варианты начинаются с 950 долларов (AMD) и 960 долларов (Intel). Предлагаются OLED-дисплеи с разрешением 1920×1200 (FHD+), 1920×1200 (FHD+ high-color) или 2,8K. 16-дюймовые варианты начинаются от $ 860 (AMD) и $ 880 (Intel). Предлагаются OLED-дисплеи с разрешением 1920×1080 (FHD+), 1920×1080 (FHD+ high-color) или 2,8K (кроме варианта AMD FHD+ high-color).

Envy 17.

Может похвастаться процессорами Intel Core Ultra H-серии, дискретной Nvidia RTX 3050 (опционально), цена — 1300 долларов. 17,3-дюймовый сенсорный дисплей 1920×1080 (FHD) с панелью IPS и цветопередачей 100% sRGB. Wi-Fi 7 (опционально), 5-Мп ИК-веб-камера и различные порты, включая Thunderbolt 4.