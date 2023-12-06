Ноутбуки и планшеты
02:15, 06 декабря 2023
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Huawei выпустила ноутбук, защищенный по американскому военному стандарту

Huawei недавно представила новый ноутбук — Qingyun L540. Он соответствует американскому военному стандарту MIL-STD-810G.

ITHome

ITHome

Этот стандарт гарантирует высокую надежность и устойчивость устройства к экстремальным условиям.

Ноутбук оснащен процессором Kirin 9006C, выполненным по 5-нанометровому технологическому процессу и имеющим 8-ядерную архитектуру с максимальной частотой 3.13 ГГц.

Huawei Qingyun L540 имеет металлический корпус толщиной всего 15.9 мм и весом около 1.45 кг, что делает его удобным для переноски.

Экран ноутбука — 14-дюймовый IPS с разрешением 2160 x 1440 пикселей, поддерживающий 100% sRGB цветовой гаммы и 60 Гц частоту обновления.

В ноутбуке установлен аккумулятор на 56 Вт·ч, который в сочетании с технологией интеллектуального энергосбережения Huawei обеспечивает до 11 часов воспроизведения видео. Кроме того, ноутбук поддерживает быструю зарядку с помощью 65-ваттного адаптера питания.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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