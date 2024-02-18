Опубликовано 18 февраля 2024, 02:15
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Игровой ноутбук на Linux: Juno Computers Saturn с RTX 40 и Intel i7
Juno Computers представила могучий Saturn 17 v5 — 17-дюймовый ноутбук с серьезной мощью под капотом. Новейшие процессоры Intel, RTX 40 и… Ubuntu Linux.
Juno Computers
17,3-дюймовый дисплей QHD (2560×1440) с частотой обновления 165 Гц. Процессор Intel Core i7−13620H с 10 ядрами и 16 потоками.
Выбрать можно один из графических процессоров Nvidia GeForce RTX 4050, 4060 или 4070. Поддерживает до 64 ГБ памяти DDR4 и 2 ТБ SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe.
Два слота M.2 обеспечивают возможность расширения для установки дополнительных накопителей или специализированных дисков. Есть и технология Intel Wi-Fi 6E.
Доступны американская, немецкая, испанская, французская и итальянская раскладки клавиатуры.
Стоимость базовой конфигурации Saturn 17 v5 составляет 1399 долларов.