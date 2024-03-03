Инсайдер раскрыл данные о чипах, которыми могут быть оснащены планшеты Apple

Информация этого инсайдера, имя которого не приводится, обычно точна и подтверждается последующими новинками Apple. На этот раз инсайдер слил данные о 16 чипах для новых (обновлённых) «яблочных» устройств. В документе содержатся идентификаторы микросхем (CPID) восьми ещё не выпущенных устройств Apple с чипами A14 Bionic, A17 Pro и M2. Это по два устройства с A14 Bionic и A17 Pro, а также четыре готовящихся к выпуску устройства с M2.

Чипы A14 Bionic могут быть использованы, и это наиболее вероятно, в модифицированной версии iPad 10 Wi-Fi и Wi-Fi + Cellular (мобильный интернет), поскольку номер модели в документе не связан с iPad 11. Однако A14 Bionic может быть использован и в будущих версиях HomePod с дисплеем, о которых уже некоторое время ходили слухи.

Чипы A17 могут применяться в iPad mini 7-го поколения в конфигурациях Wi-Fi и Wi-Fi + Cellular. Это также может быть A17 Pro.

А чип M2 Apple может использовать в iPad Air 6-го поколения с диагональю дисплея 10,9" и 12,9" и в конфигурациях Wi-Fi и Wi-Fi + Cellular.

Кроме того, инсайдер слил информацию о восьми чипах, которые относятся к четырём моделям линейки iPhone 16 и следующему поколению iPad Pro с 11"- и 13" дисплеями. По информации, следующее поколение iPad Pro может быть представлено в конце февраля и будет оснащено чипом M3, который Apple впервые представила в октябре 2023 года. Но последовательность идентификаторов CPID наталкивает на предположения, что iPad Pro может получить чип M4.