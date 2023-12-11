iPad Pro 2024 получит новый дизайн и еще больше отличий от iPad Air

По последним данным, новый iPad Pro будет оснащен OLED-дисплеем, чипом M3 и переработанными аксессуарами, что создаст еще больший разрыв между двумя моделями.

Новый iPad Pro предложит уникальный дизайн и улучшенные внутренние компоненты. Ожидается, что обе модели iPad Pro будут оснащены OLED-экранами, что позволит Apple позиционировать их как премиальные варианты, в то время как остальная линейка будет иметь лишь LCD-дисплеи.

Кроме того, Apple работает над переработанной версией Magic Keyboard с более прочной алюминиевой рамой. Новая клавиатура сделает OLED iPad Pro более премиальным устройством по сравнению с iPad Air, который будет совместим с существующей версией аксессуара.

Предполагается, что новый Magic Keyboard придаст iPad Pro больше сходства с ноутбуком.

Однако эти изменения могут существенно увеличить стоимость OLED iPad Pro. Ранее сообщалось, что цена на новый iPad Pro может достигать $1800, что превышает стоимость базовой модели 14-дюймового MacBook Pro M3.