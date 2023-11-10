Ноутбуки и планшеты
04:30, 10 ноября 2023
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iPad Pro получит OLED-дисплеи сразу от двух корейских производителей

Стало известно о планах Apple и двух южнокорейских поставщиков OLED-панелей для iPad Pro, Samsung Display и LG Display, начать производство OLED-дисплеев раньше озвученных сроков.

Apple.com

Apple.com

Поставщики начнут производство OLED-дисплеев для iPad Pro в феврале 2024 года. Речь идёт о 10 млн единиц, из которых 60% заказов выполнит LG Display, а остальные 40% — Samsung Display.

Такие дисплеи получат версии iPad Pro 11" и 13", которые заменят текущие iPad Pro 11" и 12,9" соответственно.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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