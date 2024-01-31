Как тянет игры ноутбук с RTX 3050 Ti в 2024 г.
PC Support & Gaming Test
Forza Horizon 5 запускалась с ультра-пресетом, DLSS Off, Enviroment Texture Quality High, Enviroment Geometry Quality High. Средняя частота кадров в ней составила 92 к/с, минимальная — 85 к/с, максимальная — 94 к/с.
Grand Theft Auto V тестировалась на максимальных настройках графики с FXAA On, MSAA X2. Средний FPS в этой игре равнялся 96 к/с, минимальный — 82 к/с и максимальный — 109 к/с.
Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом, RT Off, DLSS Quality. Средняя производительность в ней находилась на уровне 51 к/с, минимальная — 42 к/с, максимальная — 55 к/с.
В игре Call of Duty: Warzone 3 с пресетом Balanced, RT Off, DLSS Off средний FPS равнялся 80 к/с, минимальный — 68 к/с, а максимальный — 90 к/с.
God of War шла на настройках графики Original и с DLSS Off. Показатели быстродействия в среднем находились в этой игре в пределах 70 к/с, минимальный FPS равнялся 65 к/с, максимальный — 80 к/с.
С остальными замерами вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
Средний FPS в современных играх у Lenovo Legion 5 82JW004EIN составил 75 к/с (средний FPS во всех протестированных играх в целом вместе взятых).
Характеристики ноутбука Lenovo Legion 5 82JW004EIN: — процессор AMD Ryzen 7 5800H 8 Cores 16 Threads (Base Clock:- 3.2 GHz, Boost Clock:- 4.4 GHz); — оперативная память 16GB DDR4 3200 MHz Dual Channel; — видеокарта Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4GB GDDR6 (TGP:- 95W); — накопитель 512GB M.2 NVMe SSD; — дисплей 15.6 Inch Full HD 1920×1080 IPS Panel (165 Hz Refresh Rate, 300 Nits Brightness, 72% NTSC, 100% sRGB); — операционная система Windows 11.