Ноутбуки и планшеты
01:30, 15 ноября 2023
2 мин.

Какие MacBook стоит покупать сейчас: M3 против M2 и M1

На YouTube-канале Rozetked рассказали о характеристиках современных MacBook на процессорах М1, М2, М3. Стоит ли для работы брать модель с М3?

Rozetked

Rozetked

MacBook Pro 16" с M3 Pro - идеальное решение для тех, кому не хватает мощности М1 Pro/M1 Max. В комплекте с ноутбуком идёт кабель, зарядка на 140 Вт, наклейки. MacBook Pro 16" с M3 Pro в базовой комплектации идёт с 18 ГБ оперативной памяти.

Результаты процессоров в синтетических тестах вы можете увидеть ниже на изображении.

Если вы вместо MacBook Pro 14" на M3 думаете взять Pro 14" на M2 Pro, то это имеет смысл. Но лишь в том случае, если стоить они будут одинаково. Вы получите в итоге такую же производительность и на 30% мощнее графику. Единственный плюс 14-дюймовой версии MacBook Pro на M3 - более яркий экран (яркость выше 100 нит). Также версию Pro 14" на M3 лучше брать с 16 ГБ оперативной памяти.

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Вот на что вы можете ориентироваться при выборе MacBook.

Прежде всего, о процессорах М1. Их мощность ведущий взял за 100% (см. таблицу на изображении выше). Далее, М1 Pro тогда будет иметь 150% мощности от М1, M1 Max - 300% и M1 Ultra - 500%. Точно так же высчитываются варианты мощности М2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, M3, M3 Pro и M3 Max. Однако нельзя забывать, что существуют и разные версии конкретных процессоров.

Вывод

14-дюймовый MacBook Pro с M3 - отличное решение для тех, кто не хочет тратить слишком много денег. У M3 Pro тоже улучшилась производительность, поэтому вы можете брать ноутбук с этим процессором на замену модели с M1 Max.

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