Какие MacBook стоит покупать сейчас: M3 против M2 и M1

MacBook Pro 16" с M3 Pro - идеальное решение для тех, кому не хватает мощности М1 Pro/M1 Max. В комплекте с ноутбуком идёт кабель, зарядка на 140 Вт, наклейки. MacBook Pro 16" с M3 Pro в базовой комплектации идёт с 18 ГБ оперативной памяти.

Результаты процессоров в синтетических тестах вы можете увидеть ниже на изображении.

Если вы вместо MacBook Pro 14" на M3 думаете взять Pro 14" на M2 Pro, то это имеет смысл. Но лишь в том случае, если стоить они будут одинаково. Вы получите в итоге такую же производительность и на 30% мощнее графику. Единственный плюс 14-дюймовой версии MacBook Pro на M3 - более яркий экран (яркость выше 100 нит). Также версию Pro 14" на M3 лучше брать с 16 ГБ оперативной памяти.