Какой iPad стоит покупать в 2024 году
Думаете взять iPad, но не знаете, какие из уже выпущенных моделей всё ещё актуальны? Ведущий YouTube-канала Max Tech дал ответ на этот вопрос.
Max Tech
Какой iPad сегодня всё ещё имеет смысл брать: iPad 10, iPad Mini 6, iPad Air 5, iPad Pro 11″ или iPad Pro 12,9″? Нужно сказать, что существует ещё и устаревший iPad 9. Он подойдёт тем, кто имеет ограниченный бюджет, однако всё же лучше потратить дополнительные 100 долларов на iPad 10, который по сравнению с ним обладает множеством новых функций. К примеру, у него есть стереозвук, современный порт USB-C. Но его существенным недостатком по сравнению с iPad Mini 6 является очень медленная скорость передачи данных: всего 41 Мб/с. То же самое касается iPad 9. Кроме того, iPad 10 не поддерживает Apple Pencil 2.
По сравнению с более новыми и более дорогими моделями iPad 10 оснащён худшим экраном и самым старым чипом А14, который ещё и нагревается. Сильнее всего разница между ним и остальными чипами заметна в многоядерных задачах. iPad Pro с М2 оказывается в несколько раз лучше по производительности, чем iPad 10.
Кроме того, iPad Pro оснащён экраном с частотой обновления 120 Гц, поэтому дисплей выглядит более плавным, чем 60 Гц на более дешёвых iPad.
Несмотря на все перечисленные выше недостатки, эксперт порекомендовал к покупке iPad 10 по трём причинам. Во-первых, это хорошая цена. Во-вторых, это точно такой же iPad, как и все остальные, если только вам не нужны какие-то определённые функции. Для обычных задач типа использования приложений, просмотра видео, запуска игр он отлично подойдёт. Этот iPad обладает всем, что нужно большинству людей. В-третьих, iPad 10 получит обновления в 2024 году и в этом плане его ждёт меньше всего изменений.
iPad Mini 6 очень компактен. Он маленький, лёгкий, у него отличная производительность, есть Touch ID, поддержка Apple Pencil. Его тоже имеет смысл покупать в 2024 году.
Что касается iPad Air 5, то его лучше избегать, так как, по слухам, скоро должна выйти новая модель с более мощным чипом. То же самое касается iPad Pro 11" и 12,9", поскольку совсем скоро появятся обновлённые версии iPad Pro.