Ноутбуки и планшеты
22:30, 07 января 2024
2 мин.

Какой iPad стоит покупать в 2024 году

Думаете взять iPad, но не знаете, какие из уже выпущенных моделей всё ещё актуальны? Ведущий YouTube-канала Max Tech дал ответ на этот вопрос.

Max Tech

Max Tech

Какой iPad сегодня всё ещё имеет смысл брать: iPad 10, iPad Mini 6, iPad Air 5, iPad Pro 11″ или iPad Pro 12,9″? Нужно сказать, что существует ещё и устаревший iPad 9. Он подойдёт тем, кто имеет ограниченный бюджет, однако всё же лучше потратить дополнительные 100 долларов на iPad 10, который по сравнению с ним обладает множеством новых функций. К примеру, у него есть стереозвук, современный порт USB-C. Но его существенным недостатком по сравнению с iPad Mini 6 является очень медленная скорость передачи данных: всего 41 Мб/с. То же самое касается iPad 9. Кроме того, iPad 10 не поддерживает Apple Pencil 2.

По сравнению с более новыми и более дорогими моделями iPad 10 оснащён худшим экраном и самым старым чипом А14, который ещё и нагревается. Сильнее всего разница между ним и остальными чипами заметна в многоядерных задачах. iPad Pro с М2 оказывается в несколько раз лучше по производительности, чем iPad 10.

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Кроме того, iPad Pro оснащён экраном с частотой обновления 120 Гц, поэтому дисплей выглядит более плавным, чем 60 Гц на более дешёвых iPad.

Несмотря на все перечисленные выше недостатки, эксперт порекомендовал к покупке iPad 10 по трём причинам. Во-первых, это хорошая цена. Во-вторых, это точно такой же iPad, как и все остальные, если только вам не нужны какие-то определённые функции. Для обычных задач типа использования приложений, просмотра видео, запуска игр он отлично подойдёт. Этот iPad обладает всем, что нужно большинству людей. В-третьих, iPad 10 получит обновления в 2024 году и в этом плане его ждёт меньше всего изменений.

iPad Mini 6 очень компактен. Он маленький, лёгкий, у него отличная производительность, есть Touch ID, поддержка Apple Pencil. Его тоже имеет смысл покупать в 2024 году.

Что касается iPad Air 5, то его лучше избегать, так как, по слухам, скоро должна выйти новая модель с более мощным чипом. То же самое касается iPad Pro 11" и 12,9", поскольку совсем скоро появятся обновлённые версии iPad Pro.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.