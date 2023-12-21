Lenovo выпустила ноутбук с вращающимся на 360 градусов сенсорным экраном

Ноутбук поставляется в нескольких конфигурациях с процессорами AMD Ryzen R5-7530U Pro, Intel Core i5-1335U или i7-1355U на выбор. Объём ОЗУ ThinkPad S2 Yoga составляет 16/32 ГБ, накопитель твердотельный ёмкостью 512 ГБ или 1 ТБ.

Дисплей сенсорный диагональю 13,3" и разрешением 1200p, соотношение сторон 16:10, максимальная яркость экрана достигает 300 нит. Охват цветовой гаммы sRGB составляет 100%.

Питается устройство от аккумулятора ёмкостью 46 Вт*ч, что может обеспечить автономность до 12,2 часов в активном режиме и до 8,8 часов в офисном энергосберегающем режиме.

Цена модели начинается с 5799 юаней, около $812.