LG представила ноутбуки Gram Pro с OLED-дисплеями и искусственным интеллектом

Оснащенные твердотельными накопителями NVMe PCIe 4.0, графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 и веб-камерой FHD с функцией распознавания лиц, эти ноутбуки предлагают улучшенные графические возможности и дисплеи, включая OLED-экраны для Gram Pro 16.

Ноутбуки серии Gram Pro работают на базе процессоров Intel Core Ultra 5 или Intel Core Ultra 7 и оснащены аппаратным процессором Intel AI Boost NPU для ускоренной обработки локального ИИ.

Стандартная серия LG Gram, доступная в четырех вариантах размера экрана (14, 15, 16 и 17 дюймов), также оснащена процессорами Intel Core Ultra, камерами Full-HD и легкими моделями весом от 2,42 до 2,98 кг. Все модели оснащены приложением LG Gram Link, облегчающим обмен файлами, передачу фотографий и «зеркальное» отображение экрана между компьютерами и устройствами на базе Android или iOS, с использованием искусственного интеллекта для категоризации фотографий и улучшения поиска изображений.