Лучшие ноутбуки 2023 г. для игр и учёбы

Почётное упоминание. Dell XPS 15. То, что в нём действительно удивило, — это автономность. Время работы у него составляет больше 13 часов.

Lenovo Slim 7. Есть вариант с процессором Intel и с процессором AMD. Этот ноутбук — лучший по качеству сборки. Это ещё один вариант для студентов, которые ищут хороший и надёжный лэптоп на Windows.