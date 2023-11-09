Ноутбуки и планшеты
21:45, 09 ноября 2023
2 мин.

MacBook Pro 14” M2 Pro и 14” M3 стоят почти одинаково. Какой лучше?

Ведущий YouTube-канала Max Tech протестировал MacBook Pro 14" на M3 и M2 Pro и объяснил, какой из них стоит купить.

Max Tech

Max Tech

Итак, стоит ли вообще покупать новый MacBook Pro 14" на M3 вместо модели на M2 Pro?

С точки зрения дизайна ноутбуки полностью идентичны. Однако экран у MacBook Pro 14" на M3 экран на 100 нит ярче, чем у версии на M2 Pro. При этом на MacBook Pro 14" с M3 убрали один из портов Thunderbolt, а ещё доступна только поддержка одного дисплея.

Звучание у ноутбуков полностью идентичное.

В новинке на M3 установлен только один вентилятор. Как это скажется на нагреве? Процессор на MacBook Pro 14" с M3 действительно сильнее нагревается: до 73 градусов Цельсия, тогда как на Pro 14" с M2 Pro температура остаётся в районе 36 градусов.

Также максимальная температура у Pro 14" с M2 Pro в районе дисплея составляла 42-43 градуса, тогда как у модели на M3 - 38 градусов Цельсия.

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Вывод

В целом в Cinebench 2024 на 19% быстрее был MacBook 14" Pro на M2 Pro. Похожая ситуация с производительностью была и в других программах, особенно графических. Единственная причина, по которой имеет смысл брать 14" Pro на M3 - это если вам нужна трассировка скорости и 3D-рендеринг. Но во всём остальном лучше себя показывает другая, более старая модель: это и уровень шума, и нагрев, и поддержка двух дисплеев, и больший объём оперативной памяти (16 ГБ против 8 ГБ).

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