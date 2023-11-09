MacBook Pro 14” M2 Pro и 14” M3 стоят почти одинаково. Какой лучше?
Ведущий YouTube-канала Max Tech протестировал MacBook Pro 14" на M3 и M2 Pro и объяснил, какой из них стоит купить.
Max Tech
Итак, стоит ли вообще покупать новый MacBook Pro 14" на M3 вместо модели на M2 Pro?
С точки зрения дизайна ноутбуки полностью идентичны. Однако экран у MacBook Pro 14" на M3 экран на 100 нит ярче, чем у версии на M2 Pro. При этом на MacBook Pro 14" с M3 убрали один из портов Thunderbolt, а ещё доступна только поддержка одного дисплея.
Звучание у ноутбуков полностью идентичное.
В новинке на M3 установлен только один вентилятор. Как это скажется на нагреве? Процессор на MacBook Pro 14" с M3 действительно сильнее нагревается: до 73 градусов Цельсия, тогда как на Pro 14" с M2 Pro температура остаётся в районе 36 градусов.
Также максимальная температура у Pro 14" с M2 Pro в районе дисплея составляла 42-43 градуса, тогда как у модели на M3 - 38 градусов Цельсия.
Вывод
В целом в Cinebench 2024 на 19% быстрее был MacBook 14" Pro на M2 Pro. Похожая ситуация с производительностью была и в других программах, особенно графических. Единственная причина, по которой имеет смысл брать 14" Pro на M3 - это если вам нужна трассировка скорости и 3D-рендеринг. Но во всём остальном лучше себя показывает другая, более старая модель: это и уровень шума, и нагрев, и поддержка двух дисплеев, и больший объём оперативной памяти (16 ГБ против 8 ГБ).