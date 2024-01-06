Мощнейший SoC Apple M3 Ultra обойдет стороной ноутбуки Mac Pro

TrendForce упоминает только Mac Studio в качестве получателя этой мощи, полностью опуская Mac Pro. Может ли это означать небольшой, но значительный сдвиг в стратегии Apple?

Помните дебют M2 Ultra? Помещённый в Mac Studio и Mac Pro, он вызвал вопросы о необходимости двух настольных компьютеров высокого класса с такой большой разницей в цене. С M3 Ultra сценарий может быть иным. Компактный Mac Studio, оснащённый новейшим чипом, может стать бесспорным чемпионом по мощности ПК, потенциально затмив Mac Pro.