Мощнейший SoC Apple M3 Ultra обойдет стороной ноутбуки Mac Pro
В технологическом «эфире» уже витают слухи о M3 Ultra. По слухам, это 3-нм устройство, предназначеннон для самых мощных настольных машин Apple, может появиться уже в середине 2024 года. Однако появилась любопытная деталь: в новом слухе говорится только о Mac Studio, а Mac Pro, как ни странно, отсутствует.
Ferra.ru / Kandinsky 3
TrendForce упоминает только Mac Studio в качестве получателя этой мощи, полностью опуская Mac Pro. Может ли это означать небольшой, но значительный сдвиг в стратегии Apple?
Помните дебют M2 Ultra? Помещённый в Mac Studio и Mac Pro, он вызвал вопросы о необходимости двух настольных компьютеров высокого класса с такой большой разницей в цене. С M3 Ultra сценарий может быть иным. Компактный Mac Studio, оснащённый новейшим чипом, может стать бесспорным чемпионом по мощности ПК, потенциально затмив Mac Pro.