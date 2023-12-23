MSI представила не ноутбук, а зверя: 4K, 120 Гц, RTX 4090, MiniLED и Core i9-14900HX

MSI Titan 18 HX привлекает внимание благодаря своему дисплею: MiniLED с частотой 4K 120 Гц обеспечивает 100-процентный охват sRGB для контрастности и широкой цветовой палитры. Благодаря времени отклика 3 мс и сертификации VESA DisplayHDR 1000 геймеры могут рассчитывать на плавную и визуально приятную игру.

Хотя MSI официально не раскрывает спецификации, утечки розничных листингов указывают на потрясающую комбинацию процессора Intel Core i9−14900HX с 24 ядрами и 32 потоками, дополненную флагманским графическим процессором NVIDIA RTX 4090.

Хотя ожидается, что цена на Titan 18 HX превысит 5000 долларов, он обещает стать переломным моментом в сегменте ноутбуков.

Благодаря передовым характеристикам, включая механическую клавиатуру Cherry MX, 128 ГБ оперативной памяти DDR5 и элегантный дизайн, последнее творение MSI станет мечтой для заядлых геймеров.