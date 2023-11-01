Ноутбуки и планшеты
19:30, 01 ноября 2023
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На сайте Apple исчезли MacBook с сенсорной панелью Touch Bar

На сайте Apple исчезли ноутбуки MacBook c сенсорной панелью, поскольку были анонсированы новые модели с чипами М3.

TechCrunch / YouTube

TechCrunch / YouTube

Touch Bar была нужна для альтернативного ввода данных, но не пользовалась популярностью, поэтому в компании решили отказаться от этого элемента клавиатуры. При этом Apple отказалась и от 13" MacBook с сенсорной панелью.

«Хотя у сенсорной панели были свои поклонники, она не была достаточно популярной, чтобы Apple могла придерживаться этого элемента в долгосрочной перспективе», — сообщил журналист издания The Verge Джей Питерс.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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