19:30, 01 ноября 2023
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На сайте Apple исчезли MacBook с сенсорной панелью Touch Bar
На сайте Apple исчезли ноутбуки MacBook c сенсорной панелью, поскольку были анонсированы новые модели с чипами М3.
TechCrunch / YouTube
Touch Bar была нужна для альтернативного ввода данных, но не пользовалась популярностью, поэтому в компании решили отказаться от этого элемента клавиатуры. При этом Apple отказалась и от 13" MacBook с сенсорной панелью.
«Хотя у сенсорной панели были свои поклонники, она не была достаточно популярной, чтобы Apple могла придерживаться этого элемента в долгосрочной перспективе», — сообщил журналист издания The Verge Джей Питерс.
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