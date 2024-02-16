Названы 10 бесплатных способов ускорить работу ноутбука
Laptop Mag
Удалить ненужный предустановленный софт и Bloatware. Большинству людей точно не понадобятся следующие приложения на ноутбуке: Microsoft Edge, Microsoft OneDrive, «Камера» и пр. Полный список смотрите на одном из изображений ниже. Для их удаления вы можете воспользоваться специальными программами вроде Revo Unistaller, Windows 11 Debloater, Bloatware Removal Tool.
Перезагрузка. Но важно её осуществить правильно. Для этого перейдите в «Пуск» (левой кнопкой), затем нажмите на «Выключение» и на «Перезагрузка». Также вы можете зайти в «Панель управления» - «Все элементы панели управления» - «Электропитание» - «Действие при закрытии крышки». Снимите галку около пункта «Включить быстрый запуск».
Скрытый майнер. Нужно найти и удалить эту программу. Скачайте для этого Dr.Web CureIt, Malwarebytes Anti-Malware или AdwCleaner.
Антивирус, который потребляет много ресурсов. Его тоже лучше всего отключить. Вместо него используйте Windows Defender.
Game Mode. Выключите или включите этот режим в зависимости от того, играете вы на ноутбуке или нет.
Кэш браузера. Регулярно его чистите вместе с историей браузера. В Google Chrome это можно сделать через «Настройки», которые можно найти, нажав три точки в правом верхнем углу этого браузера.
Место на диске. Очистите по максимуму место на диске от ненужных файлов. Это сделать можно через пункты «Поиск» - «Очистка диска». Также включите показ скрытых файлов, папок и дисков через «Проводник» - три горизонтальные точки - «Параметры» - «Вид». Удалите ненужные файлы из папок Windows/Temp, Пользователи/Имя пользователя/AppData/Local/Temp, Пользователи/Имя пользователя/AppData/Roaming.
Сброс настроек. Также вы можете переустановить Windows. Восстановить всё до заводских настроек можно через «Поиск» - «Вернуть компьютер в исходное состояние» - «Перезагрузка ПК» - «Удалить все» - «Локальная переустановка».
Облегчённая сборка Windows. Это поможет, если у компьютера слабая конфигурация. Например, подойдёт Windows 10 LTSC, Windows 11 Tiny11.
Linux. Это вариант для ноутбуков, на которых даже облегчённые версии Windows идут плохо.
Перегрев. Если вы сделали все приведённые выше шаги и результата нет, то дело, скорее всего, в перегреве. Особенно если у вас мощный ноутбук.