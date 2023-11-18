Новые ноутбуки Xiaomi показали свою «зверскую» мощь: модели с i9-14900HX и i5-14500HX покорили Geekbench
Новейшие ноутбуки Xiaomi TM2211, оснащенные процессорами i9-14900HX и i5-14500HX, только что продемонстрировали свою мощь на Geekbench. Вариант i9 может похвастаться 8 большими и 16 малыми ядрами, а модель i5 - 6 большими и 8 малыми ядрами.
Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Эти мощные процессоры относятся к серии Intel 14-го поколения HX, представляющей собой высокочастотное обновление линейки 13-го поколения. Эти «звери», ориентированные на игровые ноутбуки, известны своей производительностью на уровне настольных ПК и часто используются в паре со специализированными видеокартами. Однако подробности о GPU ноутбука Xiaomi TM2211 до сих пор окутаны тайной.
Ходят слухи, что это возрождение серии Redmi G. Откровения Geekbench вызвали бурю спекуляций, а поклонники компании с нетерпением ждут официального заявления Xiaomi об этих потенциальных игровых ноутбуках.