Ноутбуки и планшеты
09:45, 24 ноября 2023
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Обзорщик составил рейтинг 34 игровых ноутбуков 2023 года

Выбираете новый ноутбук для игр? Вот какие модели вам рассматривать стоит, а какие лучше не брать.

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Ведущий YouTube-канала Jarrod'sTech определил из 34 протестированных им в 2023 году новых моделей ноутбуков лучшие и худшие на сегодня. Всего в составленной им таблице семь уровней, и S означает лучший вариант, а F - худший.

Со всем рейтингом вы можете ознакомиться ниже.

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Лидерами рейтинга стали ASUS Strix G16 , ASUS Zephyrus M16 , Lenovo Legion Pro 5i , Lenovo Legion Pro 7i , Lenovo Legion Slim 5 16” , Lenovo LOQ 15/Lenovo LOQ 16.

ASUS Strix G16 - один из лучших ноутбуков, которые удалось протестировать экспертам YouTube-канала Jarrod'sTech. И минусов у него просто нет. Ну, разве что кроме цены. За 4060 даже по скидке вам придётся заплатить 1700 долларов.

ASUS Zephyrus M16 в сравнении с предшественником получил несколько серьёзных обновлений. В том числе третий вентилятор. Кроме того, он оснащён двумя слотами для оперативной памяти, светодиодным экраном, более актуальными процессором и видеокартой.

Lenovo Legion Pro 5i очень напоминает прошлогодний Legion 5 Pro. Новая версия стала чуть толще и тяжелее, но жаловаться в целом было не на что. Работает он на RTX 4070.

Lenovo Legion Pro 7i оснащён RTX 4080. Он всё ещё хорош, однако из него убрали множество функций, которые были у модели прошлого года.

Lenovo Legion Slim 5 16”. В целом это на самом деле прошлогодний Legion 5. И он мало чем отличается от 14-дюймовой версии этого же ноутбука, кроме диагонали экрана.

Lenovo LOQ 15/Lenovo LOQ 16 - это просто лучшие бюджетные ноутбуки для геймеров. И в принципе это один и тот же ноутбук, но с разным размером экрана. При покупке вы получите за примерно 700-750 долларов RTX 4050.

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Jarrod'sTech

Вторую строчку заняли ASUS Scar 18 , ASUS TUF A15 , ASUS TUF A16 , ASUS Zephyrus G14 , Lenovo Legion Slim 5 14”.

На третьем месте расположились Acer Nitro 5 , ASUS Scar 17 , Gigabyte Aorus 17X , Lenovo Legion Slim 7i , MSI Stealth 14 , MSI Vector GP68HX , Razer Blade 14 , Razer Blade 18.

Четвёртое место досталось Acer Helios 18 , Acer Helios Neo 16 , Alienware x16 , HP Omen Transcend 16 , MSI Raider GE68 HX , MSI Titan GT77 , Razer Blade 16.

На пятой строке оказались Dell G16 , HP Victus 16 , MSI Vector GP77 , XMG Neo 16.

На шестое место поставили только Gigabyte G5.

На последнем месте были такие модели, как ASUS TUF F15 и MSI Thin GF63.

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