Ноутбуки и планшеты
00:45, 26 ноября 2023
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Oppo показала новый бюджетный планшет Pad Air2

Встречайте планшет Oppo Pad Air2, который появится на полках магазинов вместе с телефоном Reno11. Этот планшет, оснащенный процессором MediaTek Helio G99, стоит всего 1199 юаней (около 15 тысяч рублей).

Oppo

Oppo

В конфигурациях 6 ГБ+128 ГБ, 8 ГБ+128 ГБ и 8 ГБ+256 ГБ он обладает неплохими техническими характеристиками и не требует больших затрат. 11,4-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2408x1720 привлекает внимание благодаря частоте обновления 90 Гц и частоте дискретизации касаний 180 Гц.

Oppo делает акцент на функциях помощи в обучении, представляя специальное защищенное паролем «Учебное пространство». Родители могут контролировать использование планшета и удаленно управлять разрешениями.

Благодаря MediaTek Helio G99 и аккумулятору емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, Oppo Pad Air2 может стать неплозим подспорьем для родителей.

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