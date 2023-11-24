Первый в мире планшет со спутниковой связью: Huawei представила MatePad Pro 11” 2024
Компания Huawei представила новаторский продукт в мире мобильных технологий – MatePad Pro 11" 2024 года выпуска, ставший первым планшетом с функцией спутниковой связи.
Gizmochina
Этот прорыв позволяет пользователям обмениваться сообщениями и местоположением даже в районах, где традиционное сетевое покрытие отсутствует.
Интегрированный в китайскую спутниковую систему Beidou, MatePad Pro 11" 2024 обеспечивает связь на высоте до 36 000 км без необходимости дополнительных антенн.
Huawei достигла этого благодаря сложным технологиям и инновационным коммуникационным протоколам, преодолев технические сложности, связанные с потреблением энергии и потерей сигнала.
Планшет станет частью растущего ассортимента устройств Huawei с поддержкой спутниковой связи.
Генеральный директор Huawei Юй Чэндун подчеркнул значимость этой технологии, особенно в экстренных ситуациях, когда она может спасти жизни и обеспечить безопасность в условиях отсутствия традиционной связи.