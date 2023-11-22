Ноутбуки и планшеты
16:30, 22 ноября 2023
1 мин.

Почему MacBook Pro на M3 Max лучше брать в базовой, а не в старшей комплектации

В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech протестировали MacBook Pro с M3 Max в двух комплектациях: с 14c/30с и 16с/40с. Сильно ли большой между ними на деле будет разница?

Max Tech

Max Tech

В Geekbench 6 вы получите за дополнительные 500 долларов (M3 Max 16с/40с) в многопоточном режиме результат всего на 10,6% лучше, чем у базовой комплектации MacBook Pro на M3 Max.

При этом в некоторых тестах ноутбуки на M3 Max с 14c/30с и M3 Max с 16с/40с показывали одинаковые результаты. Пример - Figma Web Design. Оба устройства справились с тестом за 1 минуту 26 секунд. Так что веб-дизайнерам точно нет смысла брать старший вариант MacBook Pro с M3 Max.

Что касается игровой производительности, то в 3DMark она составила 31%. И это действительно много.

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Max Tech

Тем не менее в целом брать старшую версию MaxcBook Pro с M3 Max не имеет смысла потому, что в большинстве случаев результаты базовой версии мало чем отличаются от замеров старшей конфигурации. Лучше сэкономить деньги и взять вариант подешевле - на M3 Max с 14c/30с.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2186541
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.