Покупать игровой ноутбук сейчас или ждать RTX 5000?
На YouTube-канале Jarrod'sTech ведущий рассказал, есть ли смысл приобретать сейчас геймерский ноутбук на распродажах. Ведь, с одной стороны, у вас будет возможность сэкономить, а с другой - вы можете упустить лучшую производительность, которая появится у моделей 2024 года.
В целом если вам что-то нужно прямо сейчас, то лучше воспользуйтесь шансов и купите ноутбук со скидкой. Этот вариант будет верным для большинства.
Обычно новые игровые ноутбуки анонсируются на выставке CES в январе, до которой сейчас осталось два месяца. И представители как минимум трёх брендов ноутбуков сообщили эксперту YouTube-канала Jarrod's Tech, что ждать новых видеокарт Nvidia для ноутбуков в 2024 году не стоит. Как минимум - на этой выставке CES. Игровые ноутбуки 2024 года по-прежнему будут идти с видеокартами Nvidia RTX 40-й серии. И это неудивительно, поскольку прошло ещё слишком мало времени с тех пор, как были анонсированы эти видеокарты.
Ноутбуки с RTX 5000 появятся, скорее всего, только в 2025 году. Новая архитектура даст им больший прирост в производительности по сравнению с предыдущими моделями.
В основном от новых игровых ноутбуков 2024 года стоит ожидать улучшенного процессора. Правда, производительность новых процессоров всё же сильно не изменится.