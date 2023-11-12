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04:30, 12 ноября 2023
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Процессор Apple M3 Pro – успех или провал? У нас плохие новости

Новейший процессор M3 Pro компании Apple вызывает бурю эмоций, порой не самых приятных, ставя пользователей перед дилеммой. Нестандартный выбор в пользу равномерного разделения эффективных и производительных ядер вызывает вопросы, особенно в сравнении с предшественником M2 Pro.

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Удивительно, но в сравнении 12-ядерного M2 Pro с M3 Pro победитель не самый очевидный. Несмотря на то, что M3 Pro имеет шесть производительных и шесть эффективных ядер, в отличие от M2 Pro, имевшего восемь производительных и четыре эффективных ядра, прирост производительности не столь значителен, как ожидалось. Бенчмарки показывают незначительное 15-процентное улучшение производительности одного ядра, что заставляет некоторых пользователей усомниться в целесообразности модернизации.

Видеоролики бенчмарков на YouTube, в том числе видеоролики Люка Миани и Джимми Триз Уорлда, наводят на мысль, что M3 Pro может быть намеренно ограничен в производительности.

Несмотря на то, что M3 Pro отличается более продолжительным временем автономной работы и возможностью подключения двух внешних мониторов, пользователи, желающие обновиться, еще не определились с тем, стоит ли на него переходить.

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