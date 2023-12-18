Раскрыты характеристики нового планшета Honor Pad 9, который покажут уже 21 декабря

Перед официальным запуском новинки, в сети появились ключевые характеристики устройства, благодаря утечке информации от китайского технологического блогера на платформе Weibo.

Honor Pad 9 обещает стать значительным шагом вперед. Устройство будет оснащено 12.1-дюймовым экраном с технологией защиты глаз и мягким светом, а также AG-матовым стеклом, устраняющим 98% отраженного света для комфортного просмотра без бликов.

Под капотом планшета находится чипсет Snapdragon 6 Gen 1. Кроме того, Honor Pad 9 будет обладать батареей емкостью 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Ожидается, что устройство будет работать на базе Android 13 с оболочкой Magic OS 7.2. Планшет будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутреннего накопителя, а также 13-мегапиксельной задней камерой.

Для любителей качественного звука Honor Pad 9 предложит восемь динамиков. Устройство будет доступно в черном, белом и зеленом цветах.