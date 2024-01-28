Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 28 января 2024, 00:00
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С выходом iPadOS 17.4 в Apple Pencil 3 появится функция поиска «карандаша»

Журналисты портала 9to5Mac ознакомились с кодом и внутренним описанием бета-версий iOS 17.4 и iPadOS 17.4. По словам инсайдеров, вместе с подготовкой нового iPad Pro Apple обновит и Pencil 3.
Apple.com

Apple.com

Издание отмечает, что Apple Pencil 3 будет совместим с приложением «Локатор» на планшете, что говорит о возможности находить потерявшийся «карандаш» с помощью мобильного устройства. То есть в Pencil 3 появится такая же функция, как наушниках AirPods и геометках AirTag.

Однако не понятно, как именно эта функция будет реализована. Не ясно, будет ли новый Pencil 3 иметь технологию Ultra Wideband для точного поиска, или приложение будет просто показывать последнее местоположение на карте.

Вместе с тем в бета-версии iPadOS 17.4 имеется и описание API PencilKit, которую разработчики могут использовать для обеспечения совместимости своих приложений с Apple Pencil. По мнению специалистов из 9to5Mac, эта информация говорит о том, что PencilKit 3 может добавить новые возможности, требующие нового аппаратного обеспечения, но Apple пока будет держать их в секрете.

Автор:Андрей Кадуков
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