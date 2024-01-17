Samsung и LG Display запустили производство OLED-экранов для iPad Pro

Источники портала The Elec в Samsung и LG Display сообщили, что компании запустили производство новейших OLED-дисплеев для планшетов Apple iPad Pro. По мнению эксперта по дисплеям Росса Янга, Apple удивит пользователей.