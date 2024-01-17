Ноутбуки и планшеты
20:15, 17 января 2024
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Samsung и LG Display запустили производство OLED-экранов для iPad Pro

Источники портала The Elec в Samsung и LG Display сообщили, что компании запустили производство новейших OLED-дисплеев для планшетов Apple iPad Pro. По мнению эксперта по дисплеям Росса Янга, Apple удивит пользователей.
Apple

Apple

По его словам, новые OLED-экраны в iPad станут самыми яркими и лёгкими среди всех планшетов. К тому же iPad Pro с OLED-дисплеями будут первыми планшетами с динамическим управлением частотой обновления (LTPO).

Ещё в прошлом году знаменитый инсайдер Мин-Чи Куо говорил, что активные продажи новых OLED-планшетов Apple начнутся во втором квартале 2024 года. Согласно утечке The Elec, продажи Pro-версии iPad с OLED-дисплеями запланированы на март, что сходится с прогнозами Куо.

Автор:Андрей Кадуков
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