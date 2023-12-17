То ли ноутбук, то ли консоль с экраном: представлен мобильный ПК с серверным процессором AMD

А чтобы справиться с теплом, выделяемым этими тяжеловесами, Xinjuneng представила встроенную раздельную систему жидкостного охлаждения.

Этот портативный ПК с габаритами 420×325×46 мм, возможно, немного тяжеловат для ваших коленей, но его технические характеристики несомненно впечатляют. Оснащенный процессорами AMD EPYC 7713 или EPYC 9554, Yunguai REV-9 — это зверь, готовый справиться со всем, что вы на нем запустите.

Xinjuneng планирует запустить это чудо с 17,3-дюймовым экраном, разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц, 19 декабря, пока что в Китае. Но глобальный релиз не отрицается.