Цена топового MacBook Pro установила новый рекорд

Теперь, выбрав все возможные обновления, покупатели могут приобрести 16-дюймовую модель за $7200, в то время как ранее максимальная цена составляла $6499.

Основной вклад в увеличение стоимости внесла поддержка унифицированной памяти объемом 128 ГБ, которая теперь оценивается в $1000.

Базовая комплектация 16-дюймового MacBook Pro высшего класса предлагается по цене $4000. В нее входит 16-ядерный процессор, 40-ядерный графический процессор, 48 ГБ унифицированной памяти и твердотельный накопитель на 1 ТБ.

Полное обновление памяти обойдется в $1000, а выбор SSD на 8 ТБ добавит еще $2200 к стоимости. 14-дюймовую версию MacBook Pro с аналогичными характеристиками можно приобрести за $6899.

Отметим, что унифицированная память объемом 128 ГБ доступна исключительно для чипа M3 Max. M3 ограничивается 24 ГБ унифицированной памяти, а M2 Pro поддерживает до 36 ГБ.