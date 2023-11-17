Ноутбуки и планшеты
03:45, 17 ноября 2023
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У Apple массовые проблемы с экранами проданных MacBook Pro, но компания почему-то молчит об этом

Новая проблема, получившая название «Dustgate», затронула несколько моделей MacBook Pro.

Ferra.ru

Ferra.ru

Специалисты по ремонту сообщают о распространенной неисправности, проявляющейся в виде фиолетовых вертикальных линий на экране при определенном угле открытия крышки ноутбука.

Проблема связана с гибким кабелем экрана, соединяющим дисплей с основной частью устройства. В точке шарнира между дисплеем и клавиатурой есть зазор, который может собирать пыль и грязь.

Эти частицы попадают на кабель и со временем повреждают его при открытии и закрытии крышки.

Специалисты по ремонту указывают, что ремонт этой неисправности сложен и дорог. Рикки Панесар, основатель специализированной компании iCorrect, сообщил, что проблема затрагивает модели A1989, A2251, A2289, A2338 и A2141, выпущенные между 2018 и 2020 годами.

Forbes

Forbes

Он отметил, что модели MacBook Pro, проданные между 2016 и 2020 годами, имеют аналогичный дизайн и могут быть подвержены соответствующей неисправности.

Панесар и другие специалисты по ремонту отмечают, что Apple тихо решила эту проблему в более поздних моделях MacBook (2021 года и позже), которые имеют большую защиту для гибкого кабеля.

Однако для устройств, выпущенных между 2018 и 2020 годами, пользователям рекомендуется регулярно и тщательно очищать свои ноутбуки, чтобы предотвратить накопление пыли.

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