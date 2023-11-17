У Apple массовые проблемы с экранами проданных MacBook Pro, но компания почему-то молчит об этом

Специалисты по ремонту сообщают о распространенной неисправности, проявляющейся в виде фиолетовых вертикальных линий на экране при определенном угле открытия крышки ноутбука.

Проблема связана с гибким кабелем экрана, соединяющим дисплей с основной частью устройства. В точке шарнира между дисплеем и клавиатурой есть зазор, который может собирать пыль и грязь.

Эти частицы попадают на кабель и со временем повреждают его при открытии и закрытии крышки.

Специалисты по ремонту указывают, что ремонт этой неисправности сложен и дорог. Рикки Панесар, основатель специализированной компании iCorrect, сообщил, что проблема затрагивает модели A1989, A2251, A2289, A2338 и A2141, выпущенные между 2018 и 2020 годами.