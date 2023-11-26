В Google Диске для планшетов улучшилась навигация и работа с файлами

Портал Gizmochina отмечает, что улучшится навигация по папкам и пользователь будет лучше понимать своё местоположение в сложной структуре хранилища. Также обновление связывает интерфейс версии для планшетов и веб-интерфейс Google Диска. Это новая веха в реализации рабочей среды Google Workspace для мобильных устройства с большим экраном.

Улучшится и взаимодействие с файлами. Теперь пользователь при клике на файл будет видеть подробную информацию, включая дату последнего изменения и место в облаке, занимаемое каждым файлом. И в целом упростится управление файлами.

Кроме того, для улучшения пользовательского опыта интерфейс Google Диска для планшетов и складных устройств будет приведён в соответствие рекомендациям Google Material Design 3 для обеспечения целостной и приятной эстетики.

Обновление должно стать доступным для всех пользователей Google Workspace и тех, кто имеет личные аккаунты Google. Релиз станет доступным с 27 ноября для доменов запланированного запуска Scheduled Release.