Опубликовано 30 января 2024, 15:00
1 мин.
Apple разработает платформу homeOS
Компания Apple в последнем обновлении tvOS 17.4 бета-версии намекнула на появление новой платформы «homeOS», предназначенной для устройств категории Smart Home. Этот шаг подтверждает предыдущие слухи о планах компании внедрить отдельную операционную систему для устройств домашнего использования.
Hussam Abd
Согласно появившимся данным, tvOS 17.4 содержит ссылки на грядущую платформу «homeOS», которая, вероятно, будет использоваться для обновленной версии HomePod и других устройств в домашней линейке Apple.
Ранее появилась информация о том, что Apple работает над устройством, объединяющим функциональность HomePod и iPad с роботизированным манипулятором. Предположительно, это устройство будет конкурировать с продуктами других технологических компаний. Судя по слухам, устройство будет иметь дизайн, схожий с iPad, камеру FaceTime и динамики.