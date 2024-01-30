Apple разработает платформу homeOS

Согласно появившимся данным, tvOS 17.4 содержит ссылки на грядущую платформу «homeOS», которая, вероятно, будет использоваться для обновленной версии HomePod и других устройств в домашней линейке Apple.

Ранее появилась информация о том, что Apple работает над устройством, объединяющим функциональность HomePod и iPad с роботизированным манипулятором. Предположительно, это устройство будет конкурировать с продуктами других технологических компаний. Судя по слухам, устройство будет иметь дизайн, схожий с iPad, камеру FaceTime и динамики.