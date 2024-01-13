Итоги CES 2024: названы пять самых странных технологий
Ежегодный технологический фестиваль CES не чужд необычным гаджетам и смелым видениям. Но иногда среди ярких экранов и громких обещаний неизбежно возникает один вопрос: "Зачем?". В этом году на выставке были представлены изобретения, которые заставили Engadget задуматься об их практическом назначении и потенциальных “подводных камнях”.
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Прозрачный OLED-телевизор LG: потрясающий визуальный эффект, да, но прозрачный экран мешает реальному просмотру. Откатывающиеся затемняющие шторы сводят на нет "вау"-фактор. Идеально подходит для музейных инсталляций, но для домашних развлечений - сомнительная инвестиция.
Биде Kohler с поддержкой Alexa: “доступность” важна, но интеграция Alexa в глубоко личное пространство вызывает серьезные сомнения в конфиденциальности. Зачем передавать данные о ванной комнате технологическим гигантам ради сомнительного удобства голосового управления гигиеной?
Умный замок Lockly со сканированием лица: распознавание лица для доступа в дом создает серьезные риски для конфиденциальности и взлома. Предоставлять контроль над своим убежищем внешнему датчику кажется… безрассудным.
Электронный велосипед Urtopia с поддержкой ChatGPT: чатбот у руля? "Разговорный" электронный велосипед кажется изданию “отвлекающим и ненужным”. Лучше сосредоточиться на дороге, а не на цифровом друге во время езды на велосипеде.
Концепт воздушного такси S-A2 от Hyundai: VTOL-такси обещают удобство, но какой ценой? Реорганизация целых городов для летающих такси кажется Engadget непрактичной и потенциально опасной.